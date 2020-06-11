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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي يخرج عن صمتة ويعلن خطوة مفاجئة لتشكيل حكومة جديدة ويكشف بما يجري خلف الكواليس !

قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن “اليمن يواجه تحديات كبيرة وعلى مختلف الصعد التي تحتاج من الجميع إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد”.

جديد اب برس

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جاء ذلك خلال لقائه -اليوم الخميس- في العاصمة السعودية الرياض قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية.

وأكد الرئيس هادي على دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض، ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة.

وأشاد رئيس الجمهورية بدور الأحزاب في مساندتهم للشرعية والوطن باعتبار الشرعية تمثل الجميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة وبين الأحزاب والمكونات السياسية، وعدم السماح بإضعاف هذا التلاحم.

وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية، مشيرا إلى أنه وجه رئيس الحكومة بالعودة إلى عدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف الرواتب وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة.

وشدد هادي على أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية، لافتاً إلى أن البلد أمام مرحلة هامة تستدعي منا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية.

من جانبها، أكدت قيادة التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية على دعمها واصطفاها خلف قيادة الرئيس وشرعيته.

وكلف الرئيس هادي في ختام الإجتماع، فريقا من مستشاريه للجلوس مع القوى السياسية لبلورة تصور للمرحلة القادمة يستند إلى ما تم طرحه ويستوعب المتغيرات.