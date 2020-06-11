شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائد محور همدان التابع للمليشيات الحوثية في غارة للتحالف العربي "الاسم" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر اعلامية عن مصرع القيادي الحوثي يحيى عبدالله الرزامي والذي منحته المليشيا رتبة لواء مع العشرات من مرافقيه .
وقالت المصادر اليوم الخميس أن القيادي الحوثي الرزامي لقي مصرعه في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في محافظة الجوف.
وأضافت المصادر أن الحوثيين مازالوا يتكتموا عن مصرع الرزامي والذي منحته المليشيا رتبة لواء بالرغم من عدم حصوله على اي شهادات تعليمية .
وأكدت المصادر أن الحوثيين منحوه هذه الرتبة نظرا لقرابة والده من الزعيم الروحي للمليشيا الحوثية حسين الحوثي والذي كان يعمل والدة مرافقا له وتم تعيينه أركان حرب محور همدان ومنحه رتبة لواء وهو ما يعكس الفساد الذي تمارسه المليشيا اداريا وماليا ودينيا واجتماعيا .
هذا ولقت العديد من القيادات الحوثية والعناصر التابعة للمليشيا مصارعهم خلال الفترة الأخيرة أغلبهم نتيجة للقصف بالطيران .
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد محور همدان التابع للمليشيات الحوثية في غارة للتحالف العربي "الاسم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.