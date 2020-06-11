شكرا لبحثكم عن خبر ‏تفشي غير مسبوق لكورونا في سجون الأمن السياسي والمركزي بصنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ‏قالت صحيفة ذا ناشيونال إن فيروس كورونا المستجد يتفشى في سجون صنعاء في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الحوثيون إنكار ذلك.

‏ونقلت الصحيفة الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن طبيب بمستشفى عام بارز في العاصمة قوله إن الوباء "بدأ ينتشر بين المعتقلين في السجن المركزي وفي سجن الأمن السياسي بصنعاء."

‏قال مسؤولو الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون لصحيفة ذا ناشيونال يوم الثلاثاء إن الفيروس التاجي الجديد كورونا يتفشى في سجون صنعاء في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الحوثيون إنكار انتشار المرض في العاصمة.

‏وقال الأطباء في العاصمة إن الوضع كان كارثياً خارج السجون وأن العشرات من العاملين الصحيين على الخطوط الأمامية أصيبوا بكورونا بسبب قلة وسائل الحماية الشخصية، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.

‏وقال طبيب بمستشفى عام بارز في العاصمة لصحيفة ذا ناشيونال شريطة عدم الكشف عن هويته "بدأ الوباء ينتشر بين المعتقلين في السجن المركزي وفي سجن الأمن السياسي بصنعاء."

‏وأضاف:"تم نقل العديد من السجناء المحتجزين في السجن المركزي إلى مستشفى الكويت العام بأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا".

‏وقد قلل المسؤولون الحوثيون المدعومون من إيران من خطورة الفيروس حتى في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من أن البلد الذي مزقته الحرب قد يواجه عشرات الملايين من الحالات ما لم يكن هناك إجراء عاجل.

‏ولا يوجد في البلاد سوى 496 حالة مؤكدة مع 112 حالة وفاة ، ومع ذلك ، لا يملك الأطباء الحكوميون أو المتمردون الوصول إلى المختبرات التي يمكنها القيام بأعداد كبيرة من الفحوص وبالتالي فإنه لا يتم تسجيل المقياس الحقيقي لتفشي الوباء.

‏ويشير الأطباء إلى أن الفيروس أوسع نطاقا بكثير مما تصفه الأرقام الرسمية.

‏وقال الطبيب "الوضع في صنعاء خارج عن السيطرة ، مات العديد من الأطباء والعاملين الطبيين عن مكافحة الوباء من الفيروس ، في حين أن عشرات المواطنين يموتون يوميا".

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‏وأضاف أن معظم الناس يموتون فقط في المنزل دون رعاية طبية حيث أغلقت جميع المستشفيات في المدينة أبوابها تقريبًا بسبب نقص المعدات الواقية للموظفين ونقص أجهزة التنفس ومعدات الاختبار والأدوية للعلاج.

‏وفيما يتفشى المرض تطالب جمعية أمهات المختطفين - وهي مجموعة تمثل أسر المعتقلين من قبل المتمردين - بتبادل نهائي للأسرى لإنقاذ آلاف الأرواح من المحاصرين في مرافق الاعتقال البائسة.

‏وقالت الناطقة باسم الجمعية ، أم عبدالله ، لصحيفة ذا ناشيونال:"اتصل العديد من السجناء المحتجزين في سجن الأمن السياسي بصنعاء بعائلاتهم هذا الشهر وكانوا جميعهم مرضى ، لكن الجميع يقولون إنهم مصابون بالأنفلونزا ، ولم يستطيعوا قول الحقيقة لأن الحوثيين يراقبونهم أثناء التحدث إلى أسرهم".

‏لكن مسؤولين حكوميين قالوا إن المتمردين الحوثيين يؤخرون صفقة تبادل السجناء التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في عمان في فبراير / شباط.

‏قال عبد القادر المرتضى ، كبير المفاوضين الحوثيين لتبادل الأسرى ، على تويتر في 31 مايو / أيار إن المتمردين مستعدون "لتنفيذ المبادلة" واتهموا الحكومة بعدم التوقيع على اتفاق بوساطة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

‏ورد ماجد فاضل من فريق التفاوض الحكومي قائلاً إن "المتمردين الحوثيين يكذبون بقدر ما يتنفسون". فاضل هو أيضا نائب في وزارة حقوق الإنسان.

‏وقال "اتفقنا على جميع المقترحات لإثبات حرصنا ورغبتنا في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية.. كانت الجولة الأخيرة في عمان حيث قدمنا تنازلات على مضض واتفقنا على تبادل 1420 سجينًا كمرحلة أولى ثم إنهاء صفقة التبادل على أساس شامل. لكن الحوثيين تراجعوا ورفضوا إطلاق سراح بعض السجناء المدرجين في المرحلة الأولى من الصفقة، وهذا الامر وجه ضربة قاضية للاتفاق في عمان".

‏واضاف "اتفقنا على تبادل 1420 سجينا من جميع الاطراف ، لذلك يجب اطلاق سراح جميع السجناء البالغ عددهم 1420 على النحو المتفق عليه في عمان".