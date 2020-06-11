شكرا لبحثكم عن خبر ‏بلومبيرغ: سخط عارم في اليمن بعد إقرار الحوثيين ضريبة (الخمس) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏سلطت شبكة بي إن إن بلومبيرغ الكندية الضوء على قيام جماعة الحوثيين بإقرار تعديلات في القانون اليمني نصت على منح العائلات الهاشمية ما يعرف بـ (الخمس)، وهو ما يعادل 20% من ثروات البلاد.

‏نص التقرير:

‏تعرضت جماعة الحوثي في اليمن إلى انتقادات لاذعة من قبل حكومة البلاد المعترف بها دوليًا وعموم المواطنين بعد قيام الجماعة بتعديل قانون الضرائب بحيث تذهب بعض الإيرادات للعائلات التي تدعي النسب من النبي محمد - بما في ذلك المتمردين أنفسهم.

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‏وبحسب التعديلات الجديدة سيتم اقتطاع 20٪ من قيمة الموارد الطبيعية ، مثل صناعات النفط والغاز وصيد الأسماك. وهكذا فإن الأموال المتحصلة من ما يسمى ضريبة الزكاة لن تذهب الآن إلى الفقراء وتمويل الخدمات العامة فحسب ، بل أيضًا إلى العائلات الهاشمية.

‏وتمت الموافقة على هذا التعديل من قبل المجلس السياسي الحوثي في أبريل / نيسان ، لكن لم يكن معروفًا على نطاق واسع إلا مؤخراً.

‏واتهمت الحكومة الشرعية التي تم الإطاحة بها من السلطة من قبل المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2014 ، وتوجد الآن بشكل أساسي في المنفى في المملكة العربية السعودية ، الحوثيين بتقسيم اليمنيين إلى طبقات "أصحاب امتيازات ومحرومين".

‏ودعت المنظمات الدولية إلى تجريم اللائحة ومقارنتها بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

‏كما انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليمنيين خطوة الحوثيين ، قائلين إن المتمردين فرضوا هذه الامتيازات القائمة على أساس العرق بالتزامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية في جميع أنحاء العالم.

‏يخوض الحوثيون قتالاً ضد تحالف تقوده السعودية يحاول إعادة الحكومة اليمنية لصنعاء منذ ما يقرب من خمس سنوات.

‏ويحكمون حاليًا العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى. أثار النزاع انهيارًا اقتصاديًا جعل معظم السكان معتمدين على المساعدات, والآن تفاقمت الأزمة بسبب تفشي الفيروس التاجي كورونا.