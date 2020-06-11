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أزمة جديدة في المشتقات النفطية في إب وإستمرار أزمة الغاز المنزلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

أزمة جديدة في المشتقات النفطية في إب وإستمرار أزمة الغاز المنزلي

إب - الخليج 365

تجددت في محافظة إب "وسط البلاد" أزمة المشتقات النفطية التي تديريها مليشيا الحوثي.

 

وقال شهود عيان بأن محافظة إب شهدت اليوم أزمة كبيرة في المشتقات النفطية، حيث لوحظ وجود طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات المشتقات النفطية وسط ارتفاع لأسعارها مجددا في السوق السوداء.

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وقال عدد من سائقي المركبات والسيارات في إب، أن جميع محطات المشتقات النفطية في محافظة إب أغلقت مساء أمس بشكل مفاجيء دون معرفة الأسباب والدوافع لإنعدام المشتقات النفطية.

 

ووصل اليوم سعر الدبة البترول في السوق السوداء لأكثر من 9000 ألف ريال بمحافظة إب والتي تأتي ضمن المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا والتي تشهد أزمة مماثلة في المشتقات النفطية.

 

وتشهد محافظة إب منذ مايو الماضي أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي حيث أرتفعت أسعاره إلى أكثر من 8000 ريال للإسطوانة الواحدة، في السوق السوداء، وسط تردي الأوضاع الإقتصادية للمواطنين وإنقطاع المرتبات منذ أكثر من أربعة أعوام

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