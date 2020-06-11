المليشيا تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الخميس، نيران أسلحتها المتوسطة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وأفادت مصادر محلية في الفازة أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

Advertisements

وأضافت المصادر، ان الإستهداف كان بشكل هستيري وادى الى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف.

وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا لتواصل سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في ظل صمت المجتمع الدولي