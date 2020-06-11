شكرا لبحثكم عن خبر أطباء بلا حدود: فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع في جميع انحاء اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع في جميع انحاء اليمن.

وأفادت رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في اليمن كلير هادونغ، “شهدنا هنا مزيجًا غريبًا من الإنكار لتفشي الفيروس والخوف منه.

وأضافت: لم يرغب الناس تقبّل إمكانية وصوله إلى بلادهم، ومن ثم أنه قد وصل بالفعل وبدأ بالانتشار.

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وتابعت: لكن بمجرد أن واجهوا حالة إصابة واحدة حتى تتسبّب ذلك في إثارة الذعر فيهم. غير أنّ هذا الخوف مبرر نظرًا لافتقار اليمن بشكل كامل تقريبًا إلى وسائل الاستجابة لهذا التفشي.

وأكدت أنه ولسوء الحظ، بات واضحًا وضوح الشمس أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن حيث امتلأت معظم الوقت طوال الأسابيع الأربعة الماضية وحدة العناية المركزة في صنعاء والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 سريرًا وحيث شهد الفريق معدل وفيات مرتفع.

وأوضحت أن فرقها الطبية عالجت مئات المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية في كل من مراكز علاج كوفيد-19 التابعة للمنظّمة في صنعاء وعدن.

وبحسب المنظمة: استقبلت مراكز أخرى تديرها أو تدعمها في شمال اليمن المرضى أيضًا، إنما بأعداد أقل، من بينها مراكز في حجة وخمر وإب وحيدان والحديدة.