شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة: 30 مليون يمني يواجهون خطر الإصابة ب6 فيروسات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الصحة ناصر باعوم، إن نحو ثلاثين مليون يمني يواجهون خطر الإصابة بستة فيروسات، بينها كورونا.

وأوضح باعوم في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء الصحة العرب، إن اليمن لا يملك سوى ستة أجهزة تحليل وسبعة عشر جهاز أشعة مقطعية وخمسَمائة جهاز تنفس اصطناعي.

وأعلنت السلطات الصحية أمس تسجيل 36 إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع العدد إلى 560 حالة بينها 129 حالة وفاة و 23 حالة تعاف

وشدد باعوم على أن الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها اليمن جراء انتشار الأوبئة والحميات، تتطلب تدخلا عاجلا ودعمًا للقطاع الصحي .