شكرا لبحثكم عن خبر "أوقاف صنعاء" يهدم منزل مواطن ويودع زوجته وطفلتها في سجن سري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاربعاء، أن مكتب الأوقاف بالامانة قام بهدم منزل مواطن مستأجر واودع زوجته وطفلتها في سجن سري.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المدعو عبدالله عامر المعين من مليشيا الحوثي، مديرا لمكتب الأوقاف قام أثناء اطلاعه على عملية هدم المنزل لم يحترم حرمة الاطفال والنساء، وقام بالاعتداء على زوجة المستأجر للمنزل من الأوقاف منذ عشرين عاما، علي صالح الفقيه وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات وقام بحبسها مع ابنتها في حبس سري تابع لمكتب الأوقاف.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو عبدالله عامر مدير والمدعوم من وزير الاوقاف بحكومة المليشيا غير المعترف بها، قام بهدم المنزل الواقع بحي شميلة، جوار جامع الخير، و الذي بناه المواطن علي صالح الفقيه على أرض مستأجر لها من الاوقاف منذ مايقارب عشرين عاما.

ونوهت المصادر بأن سبب هدم المنزل وطرد الاسرة هو وجود عصابة قامت بتسوير الأرض تمهيدا لتسليمها لتاجر أراضي متنفذ، ضاربين بعقد الإيجار الذي بيد الفقيه عرض الحائط.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل يومي، خصوصا ما يتعلق بالأراضي والسكن والمؤجرين والمستاجرين في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تعيشها اليمن؛ منذ انقلاب المليشيا قبل أكثر من خمس سنوات.

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