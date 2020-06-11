شكرا لبحثكم عن خبر فيما اليمن الدولة العربية الوحيدة.. تعرف على أكثر 10 دول في العالم تسمح للمدنيين بحمل أسلحة نارية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعتمد كل دول العالم ميزانيات سنوية لتسليح جيوشها وتجهيزها بأحدث العتاد العسكري، لحماية أمنها القومي، كما تسلح أجهزة الشرطة بأسلحة خفيفة لحماية أمنها الداخلي.

لكن الإحصائيات العالمية، تشير إلى أن المدنيين أيضا يمتلكون أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة، التي تتفاوت نسبها من دولة إلى أخرى، بحسب إحصائية عام 2020 عن المدنيين، الذين يمتلكون أسلحة نارية، أوردها موقع "وورلد بوبيليش ريفيو" الأمريكي.

وبينما تعتبر دساتير 3 دول في العالم هي المكسيك وغواتيمالا والولايات المتحدة الأمريكية، أن امتلاك المدنيين للأسلحة النارية الخفيفة، حقا دستوريا، فإن أكثر من 175 دولة أخرى، تضع قوانين خاصة بتنظيم حصولهم على تلك الأسلحة وتوضح الحالات المستثناة، وأنواع الأسلحة الخفيفة، التي تحظر على المدنيين حملها.

ويقول الموقع إن 5 دول أسيوية تمتلك أكثر قوانين ترخيص الأسلحة صرامة، هي الصين، والهند، واليابان، وسنغافورة، وفيتنام، بينما تحظر دول أخرى ترخيص المدنيين لأي أسلحة نارية وهي كوريا الشمالية وإريتريا، إلا في أضيق الحدود.

وتعد تايوان، التي يتجاوز عدد سكانها 23 مليون نسمة، وإندونيسيا، التي يتجاوز تعدادها السكاني 273 مليون نسبة، نموذجا لدولتين في العالم، نسبة مواطنيهما المدنيين الذين يحملون أسلحة نارية تساوي صفر في المئة.

وأورد الموقع قائمة تضم 10 دول، قال إن مواطنيها المدنيين يتصدرون قائمة الشعوب الأكثر امتلاكا للأسلحة حول العالم.

1- الولايات المتحدة الأمريكية

يعتبر دستورها أن امتلاك المدنيين للأسلحة النارية حقا من حقوقهم، وهو ما يجعلها في المرتبة الأولى عالميا بين أكثر الدول التي يمتلك المدنيون فيها أسلحة نارية.

وتشير الإحصائيات إلى أن معدل امتلاك المدنيين للأسلحة النارية في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 120 قطعة سلاح ناري لكل 100 مواطن أمريكي، علما بأن عدد سكانها يتجاوز 331 مليون نسمة.

ويعني ذلك أن بعض الأمريكيين يمتلك أكثر من سلاح ناري واحد.

2- جزر فوكلاند

يأتي شعبها في المرتبة الثانية بين أكثر دول العالم، التي تسمح للمدنيين بحمل السلاح، وتصل نسبة حمل السلاح بين مواطنيها إلى 62 في المئة، أي أن كل 100 مواطن بينهم 62 شخصا مدنيا مسموح له بحمل السلاح، بين سكانها الذين يصلون إلى 3.4 ألف نسمة.

3- اليمن

تحتل اليمن المرتبة الثالثة عالمية، بين أكبر الدول التي تسمح للمدنيين بحمل السلاح، وهي الدولة العربية الوحيدة، التي تأتي في قائمة العشر الكبار.

وتصل نسبة حمل السلاح بين المدنيين في اليمن إلى أكثر من 52 في المئة، أي أن بين كل 100 مواطن يمني يوجد 52 مدنيا يحملون السلاح.

ويصل عدد سكان اليمن وفقا لإحصائيات العام الحالي 2020، إلى نحو 29 مليون نسمة.

4- كاليدونيا الجديدة

هي مجموعة جزر تابعة لفرنسا في أوقيانوسيا، جنوب غربي المحيط الهادئ، ومن بين كل 100 مواطن يوجد 42 مدنيا مسموح لهم بحمل السلاح، علما بأن عدد سكانها 285 ألف شخص.

5- صربيا

تعد صربيا أول دولة أوروبية في نسبة حمل السلاح بين مواطنيها، الذين يصل عددهم إلى 8.7 مليون نسمة، وتحتل المرتبة الخامسة عالميا.

وتصل نسبة المدنيين الذين يحملون السلاح إلى 39 في المئة من تعداد السكان.

6- مونتينيغرو (الجبل الأسود)

تقع دولة الجبل الأسود في جنوب أوروبا، وكانت جزءا من اتحاد صربيا والجبل الأسود، قبل انفصالهما عام 2006، وعدد سكانها 628 ألف شخص.

وتحتل هذه الدولة الأوروبية المرتبة السادسة عالميا، بين أكبر 10 دول تسمح لمواطنيها المدنيين بحمل السلاح، وتصل نسبة حملة السلاح من المدنيين إلى 39 في المئة من عدد سكانها.

7- أوروغواي

تقع أوروغواي، في قارة أمريكا الجنوبية، وتحتل المرتبة السابعة بين أكثر 10 دول تسمح للمدنيين بحمل السلاح، ونسبتهم 34 في المئة من عدد السكان، الذي يصل إلى 3.4 مليون شخص.

8- كندا

تحتل كندا المرتبة الثامنة عالميا، بنسبة تتجاوز 34 قطعة سلاح لكل 100 مواطن من سكانها، الذين يصل عددها إلى 37 مليون شخص.

ورغم أنها مجاورة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك فارق كبير بين نسبة حمل المدنيين للسلاح بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

9- قبرص

تأتي قبرص في المرتبة رقم 9 بنسبة 34 %، أي أن كل 100 مواطن قبرصي بينهم 34 مدنيا مسموح لهم بحمل السلاح، علما بأن عدد سكانها 1.2 مليون شخص.

10- فنلندا

تأتي فنلندا، الدولة الأوروبية، في المرتبة رقم 10 ضمن قائمة أكثر 10 دول تسمح لمواطنيها بحمل السلاح، وتصل نسبة المدنيين الذين يحملون السلاح إلى 34 في المئة، من عدد سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون شخص.