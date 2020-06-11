الحوثي يرد على من انتقدوا قانون جماعته الذي يمنح الهاشميين حق الخمس في الزكاة

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يزيد بن سلمان - شبوة - رد القيادي الحوثي محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم على الناشطين الذين انتقدو قانون جماعته الذي يقضي بمنح الهاشميين الخمس في فريضة الزكاة.

وقال الحوثي أن "تفسير ابن كثير وكتب التفسير تدعو للعصبية" وأضاف "كما هو الحل أيضا في صحيح مسلم وجميع الكتب الإسلامية"

أثار قانون ميليشيا الحوثية والذي يقضي بمنح الهاشميين نصيب الخمس من الزكاة ردة فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت من قبل اليمنيين.

وعبر اليمنيون عن غضبهم وسخريتهم من خلال منشواراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اجرت المليشيا الحوثية تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م والذي يمنحهم 20% " الخمس " لصالح السلاليين وفقا لتعديلات عام 2020م . وبحسب التعديل الذي أجري على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م فقد أجريت عليها عدة تعديلات عام 2020م والتي جائت وفقا لمطالب زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي والتي حددها ب20 نقطة منها تعديل قانون الزكاة .

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