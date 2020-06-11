شكرا لبحثكم عن خبر ”بنك صنعاء” يوقف 12 شركة صرافة (الاسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مصرفية، اليوم الاربعاء، أن "بنك صنعاء"، الذي تديره مليشيا الحوثي، وجه بإيقاف 12 شركة صرافة.

وذكر بلاغ نشرته جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، تلقاه " المشهد اليمني "، أن البنك المركزي وجه بايقاف شبكات التحويل المالية المحلية ابتداءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقضى التوجيه، وفقا للبلاغ، بإيقاف كافة اليوزرات الممنوحة للوكلاء وهم:

١-شركة فتح الرحمن للصرافة والتحويلات

٢-السعيدي موني للصرافة والتحويلات

٣-حمود الحبله للصرافة والتحويلات

٤-مركز التضامن للصرافة والتحويلات

٥-شركة علي بن علي القزنه للصرافة والتحويلات

٦- الزعم اخوان للصرافة والتحويلات

٧- عاجل للصرافة والتحويلات

٨- الشامي اخوان للصرافة والتحويلات

٩-النهضة للصرافة والتحويلات

١٠- السنبلة للصرافة والتحويلات

١١- شركة الروضة للصرافة والتحويلات

١٢- ابو جمال الفروي للصرافة.

ولم يذكر البلاغ سبب الايقاف، غير أن أسعار صرف العملات الأجنبية بصنعاء، شهدت صعود صاروخي خلال الأيام الماضية؛ اذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ال 600 ريال، فيما الريال السعودي تجاوز ال160 ريال.

ودشن البنك المركزي اليمني بعدن، وفرعه بصنعاء، خلال اليومين الماضيين حملة لضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، و تم إغلاق عدد من شركات وشبكات الصرافة بعد نسخ بيانات البيع والشراء من قبل لجان التفتيش المختصة، في إطار حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) مقابل العملات الأجنبية .