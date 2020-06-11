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شكرا لبحثكم عن خبر ”الجمعية الفلكية اليمنية” تصدر تحذير هام للمواطنين بشأن كسوف الشمس المتوقع خلال يونيو الجاري والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الجمعية الفلكية اليمنية، اليوم الاربعاء، تحذير هام للمواطنين بشأن كسوف الشمس في اليمن والوطن العربي.
و حذر الفلكي و الخبير الدولي، ومسئول العلاقات الخارجية بالجمعية، عدنان الشوافي، في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني "، المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف، مؤكدا أن ذلك سيلحق أضرارﺍ كبيرة بالعين.
و قال أن الكرة الأرضية ستشهد كسوف حلقي للشمس، يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ، الموافق 21 يونيو 2020.
و أوضح بأن مسار الكسوف الحلقي سيبدأ من وسط قارة أفريقيا نحو شبه الجزيرة العربية مرورا باليمن، إلى أقصى جنوب شرق السعودية و سلطنة عمان، قبل أن يمر بوسط قارة آسيا متجها إلى اقصى شرق القارة و سينتهي في المحيط الهادي.
و نوه بأن المناطق التي يغطيها الكسوف الجزئي حول مسار الكسوف الحلقي واسعة جدا، بحيث يغطي الكسوف الجزئي معظم قارة أفريقيا و أجزاء من أوروبا و معظم قارة آسيا و أجزاء و اسعة من المحيطين الهندي و الهادي.
و أكد على أن الكسوف الجزئي سيبدأ على اليمن من السواحل الغربية، عند حوالي الساعة 6:53 صباحا، بتوقيت صنعاء، ليغطي اليمن بشكل تدريجي.
و أضاف: في تمام الساعة 7:04 يكون الكسوف قد بدأ على الحدود الشرقية لليمن (تكون حينها بداية الكسوف غطت كامل الاراضي اليمنية).
و أشار إلى أن قرص الشمس سينجلي على السواحل الغربية لليمن عند الساعة 9:28، و ينتهي على الحدود الشرقية و على كامل الاراضي اليمنية عند الساعة 9:56 صباحا.
و اصدرت الجمعية جدولا يحدد مواقيت بداية و نهاية الخسوف على جميع المدن الرئيسية اليمنية و أهم المدن العربية.
و ذكرت بأن موعد الكسوف يوافق بالتقويم الحميري اليمني اليوم الثامن من شهر ذو القياظ و التي تمثل آخر يوم من المعلم الزراعي “طلوع الثور” ليبدأ بعد ذلك المعلم الزراعي طلوع النجمين – الظلم الأول.
وكان فلكيين يمنيين قالوا أن منطقة وعلان التابعة لمديرية بلاد الروس جنوبي العاصمة صنعاء، ستشهد ذروة الكسوف الحلقي المتوقع حدوثه في اليمن.
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