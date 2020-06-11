شكرا لبحثكم عن خبر ”الصحة اليمنية” تحذر من خطر ستة فيروسات مميتة تواجه اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاربعاء، من خطر ستة فيروسات مميتة تواجه اليمنيين.

وقال الدكتور ناصر باعوم، في كلمته باجتماع افتراضي لوزراء الصحة العرب، أن 30 مليون يمني يواجهون خطر الاصابة بستة فيروسات مميتة هي كورونا والملاريا، وحمى الضنك، والتشيكنجونيا، والكوليرا والتيفوئيد.

و أوضح باعوم، أن اليمن لا يملك سوى 6 أجهزة (بي سي ار) و 17 جهاز أشعة مقطعية و 500 جهاز تنفس اصطناعي و 3 الاف شريحة فحص بي سي ار.

واشار الى أن حكومته، اعتمدت الشفافية في الاعلان عن الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، ووجهت ببقاء قنوات التواصل الصحية مفتوحة بين كل المحافظات اليمنية، الا أن مليشيا الحوثي لا زالت تخفي المعلومات الحقيقية لفيروس كورونا، كما ترفض التنسيق المشترك بين المؤسسات الصحية لمواجهة الوباء.

وكان باعوم، دعا كل من يحمل السلاح من الحوثيين في صنعاء وغيرهم بضرورة فتح القنوات الصحية بين عموم المحافظات، لأن هناك احتياجات ستغطى من خلال هذه القنوات وهناك حاجة لتبادل الخبرات الطبية والمعلومات وإجراءات وقائية واحترازية من الضروري أن تتخذ عبر القنوات المفتوحة بين عموم المحافظات.

وأشار إلى أن خطة الحكومة اليمنية واستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتي تتمثل أولا في جانب التوعية ورفع مستوى الوعى لدى الناس حول هذا الفيروس على اعتبار أنه وباء عالمي.

ووسط تجاذبات داخلية شتى واستقطاب إقليمي ودولي، تتجدد التحذيرات الدولية من تفش كارثي لوباء كورونا في اليمن الذي يعاني أهله من حرب متواصلة منذ ما يزيد على خمسة أعوام ألحقت أضرارا كبيرة بنظامه الصحي وبنيته التحتية، ولعل هذا يعني أن إمكانية مواجهة أي انتشار محتمل بكوفيد 19 في اليمن ستكون "الأصعب" على مستوى العالم كله.