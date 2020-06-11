تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وأضاف المركز في بيان له، فإن الطقس، هطلت يوم أمس أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة وكان أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوية. كمية الأمطار التي سجلت في بعض محطات الرصد الجوية خلال الــ24ــــساعة الماضية كالتالي:المعافر-تعز 8.6، حجة 7.0، إب 2.1 و المحويت 0.2 (ملم). فلله الحمد والشكر.

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وفي المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئياً مع إحتمال تشكل السحب الركامية الرعدية في فترة ما بعد الظهر قد تهطل منها أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

أما المناطق الساحلية، طقس مغبر نسبياً وغائم جزئياً مع إحتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح سرعتها من 11 إلى 22 عقدة وإتجاهها شمالية غربية على السواحل الغربية وباب المندب بينما تكون جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية. والبحر معتدل إلى مضطرب الموج.

وفي المناطق الصحراوية، طقس صحو و مغبر نسبياً. وحرارة مرتفعة قد تصل إلى 43 درجة مئوية أثناء النهار، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها من 10 إلى 15 عقدة.

أما أرخبيل سقطرى، طقس صحو إلى غائم جزئياً، إتجاه الرياح جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 22 إلى 35 عقدة مما يكون البحر مضطرب إلى عالي الموج و إرتفاعه من 2.5 إلى 6 متر.

ونبه مركز الوطني للأرصاد، الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة والتي قد تصل إلى 43 درجة مئوية نهاراً، محذرا الإخوة مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من إرتفاع الموج العالي الذي قد يصل إلى 6 أمتار