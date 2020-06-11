شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري مقرب من الحرس الثوري يفجر مفاجأة حول حادث الطائرة الأمريكية بالعراق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحفية إيرانية عن مفاجأة خطيرة في حادث الطائرة الامريكية التي تحطمت قبل يومين في قاعدة التاجي الجوية بالعراق . Advertisements وأكدت وفقاً لخبير عسكري إيراني بارز ومقرب من الحرس الثوري أن ميلشيات عصبة الثائرين الموالية لإيران في العراق وراء تحطم الطائرة . وكانت الطائرة قد اشتعلت وقيل أن الحادث وقع إثر انحرافها عن مسارها بينما لم تظهر بعد نتائج التحقيقات .

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