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كوريا الشمالية تحذر أمريكا لانها ستواجه أمراً غير سار

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت كوريا الشمالية تحذيرًا للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد قيام الأخيرة بالتعليق على قرار تعليق خطوط الاتصال الساخنة بين الكوريتين.

 

 

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن تعليق خطوط الاتصال الساخنة مع جارتها كوريا الجنوبية.

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وأكدت كوريا الشمالية، في تصريح رسمي اليوم، أن أمريكا لا تمتلك حق التعليق على قرارات الدول الأخرى.

 

وأضافت أن أمريكا ستواجه أمرا غير سار يصعُب التعامل معه، حال استمرارها في التدخل في شؤون الآخرين دون الاهتمام بوضعها السياسي الذى يعاني حاليا من اضطربات.

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