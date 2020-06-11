شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسامة الملك سلمان العفوية خلال حضوره مجلس الوزراء تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٤ مساءً (الخليج 365_متابعات)

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخادم الحرمين أثناء ترأسه الجلسة. وظهر الملك وهو يبتسم بطريقة عفوية ويقلب ورقات على المكتب أمامه. Advertisements وأثار مقطع الفيديو حالة من التفاعل على نطاق واسع بين المغردين الذين عبروا عن حبهم الشديد لخادم الحرمين الشريفين. وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بأن يحفظهما الله ويوفقهما في إدارة شؤون المملكة والارتقاء بها دائما وجعلها في مصاف ومقدمة الدول عربيا ودوليا. يشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين تناولت مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي. كما تناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي.

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