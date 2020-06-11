شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل// وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين تعلن موعد امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية والصفوف المعفية من الامتحانات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٣ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين غير المعترف بها مواعيد اختبارات الشهادة العامة ومراحل النقل للعام الدراسي 2019-2020. وقال همدان الشامي، نائب وزير التربية والتعليم بأن الوزارة اتخذت القرارات بشأن إنهاء العام الدراسي، وتحديد موعد الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2019-2020 كالتالي: Advertisements -يتم اعتماد درجات الفصل الدراسي الأول مع المحصلة الشهرية للفصل الدراسي الثاني من (الصف الأول أساسي وحتى الصف الثامن أساسي) -الصف العاشر والحادي عشر، سيتم عمل اختبارات مدرسية نهائية للفصل الدراسي الثاني قبل اسبوعين من بداية العام الدراسي القادم ويحدد لاحقا. -الاختبارات الوزارية للصف التاسع والثالث الثانوي ستكون في 15 أغسطس 2020.

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