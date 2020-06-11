شكرا لمتابعة خبر عن في حديقة المنزل.. زواج محمد الشرنوبي بمديرة أعمال أنغام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم أن سنة 2020 عنوانها الأبرز فيروس كورونا والعزل المنزلي، إلا أن ذلك لم يمنع النجوم من مواصلة مشاريعهم المستقبلية والزواج، حيث أعلن الممثل المصري، محمد الشرنوبي، عقد قرانه على راندا رياض، وهي مديرة أعمال المطربة المصرية أنغام، مساء الأربعاء، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار كوفيد 19.

وكتب الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام": "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تمَّ عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض..".

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كما أضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولاً وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت، إن شاء الله الظروف دي تعدي ونعمل الفرح بوجود كل حبايبنا معانا".

هذا ومن المقرر أن يقيم الشرنوبي وراندا حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

من جانبها، شاركت المطربة المصرية أنغام صورة من عقد القران عبر حسابها على "أنستغرام"، وكتبت: "مبروك لحبيبة قلبي وأختي، وحبيبي المحترم، ربنا يسعدكم ويحفظك يا حبايب قلبي وروحي".

وراندا رياض حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد، وبدأت عملها مع فريق الفنانة أنغام في يناير/كانون الثاني 2017.

يذكر أن الشرنوبي أعلن في يوليو/تموز 2019، فسخ خطبته من مديرة أعماله السابقة سارة الطباخ بسبب خلاف مع والده، الذي كان يرفض هذا الارتباط تماماً نظراً لوجود فرق عمر بينهما يصل إلى 15 عاماً.