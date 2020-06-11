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عدن - ياسمين التهامي - اليوم الخميس : دك مواقع الحوثيين وإحراق موقع ثابة غرب الفاخر بالضالع !

دكت مدفعية القوات الجنوبية ظهر الخميس 11 يونيو 2020م مواقع مليشيات الحوثي في شمال الضالع، غداة معارك ومواجهات ضارية وكسر زحف وتبادل مدفعي.

وقال لنيوزيمن مصدر عملياتي إن مدفعية القوات الجنوبية أمطرت مواقع الميليشيات الحوثية في النبيجة غرب الفاخر بقذائف الهاون عيار 120. جديد اب برس Advertisements مضيفا إن القصف حقق إصابات دقيقة وأحرق موقع ثابة. وكسرت القوات المشتركة في شمال الضالع زحفا للمليشيات الحوثية مسنودا بتغطية نارية واسعة، ليل الأربعاء/الخميس. وبحسب قائد ميداني في خطوط المواجهة تمكنت القوات الجنوبية والمشتركة من إفشال الزحف الحوثي وكسر محاولة التقدم شمال الفاخر. مبينا أن المعركة الهجومية تحولت إلى قصف عنيف متبادل بالأسلحة المتوسطة وامتدت إلى حبيل العبدي . مؤكدا أن ضربات استباقية عند الخامسة مساء نفذتها وحدات المدفعية على مواقع الميليشيات في النبيجة ومحيطها.

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