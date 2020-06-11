شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت تغلق حدودها مع المحافظات الاخرى (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، توجيهات بمنع دخول القادمين من المحافظة الأخرى.

وطالب البحسني في التوجيهات قادة المناطق العسكرية ومدراء الأمن والشرط ومدراء المديريات، ومدراء مكاتب الصحة، بمنع دخول القادمين من المحافظة الأخرى إلى حضرموت، والإبقاء على التنقلات داخل المحافظة.

كما طالب البحسني قائد المنطقة العسكرية الأولى ومدير أمن الوادي بفتح نقطة عسكرية على حدود محافظة حضرموت مع محافظتي مأرب وشبوة، وذلك لمنع دخول القادمين من تلك المحافظات إلى حضرموت.

وحسب وثيقة التوجيه فقد أتى قرار المنع نظرا لارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

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