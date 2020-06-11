شكرا لبحثكم عن خبر "نائب مجلس النواب" يتوعد بملاحقة ومحاكمة الحكومة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعد المهندس محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليمني حكومة معين بملاحقتها ومحاكمتها بسبب ماسماه ارتكابها جرائم بشعة بحق اليمنيين.

وقال باصرة إن العالقون الذين سافروا بالطائرة اليمنية المسافرة من القاهرة الى سيئون اليوم الاربعاء 10يونيو2020م تم فحصهم ولم يركب الطائرة الأ من هو سليم.

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واشار باصره الى انه تم ارجاع عدد من العالقين بمطار القاهرة الدولى مصابين بفيروس كورونا.

ولفت بالقول أما المغتربين القادمين من السعودية الذين ادخلتهم الحكومة الموقرة المأمونة على أنفس وصحة الشعب من المنفذ الحدودي الوديعة بلا فحص لكي تعم كارثة فيروس كورونا الى كل بيت فهي جريمة بشعة بحق الشعب اليمني لن ولم تسقط بالتقادم.

وافادت مصادر مطلعة ان عدد 14حالة تم اثباث إصابتها بفيروس كورونا بعد اجراءات الفحص التي قامت بها السفارة اليمنية بجمهورية مصر العربية ضمن المسافرين في الرحلة الأولى وتم استبعادهم من كشوفات السفر وإلغاء حجوزاتهم ومنعهم من السفر لحين الشفاء التام.