شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام للمواطنين من إستخدام ثلاثة أدوية تباع في الاسواق اليمنية "الأسماء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت السلطات الطبية في اليمن، اليوم الاربعاء، تحذيرا هاما لكافة المواطنين من إستخدام ثلاثة أصناف دوائية تباع في الأسواق اليمنية بسبب احتوائها على مواد تتسبب في الموت السريع لمستخدميها، وأوصت بسحبها من الاسواق ومنع استيرادها.

وأصدرت الهيئة العليا للأدوية بعدن، ثلاثة تعميمات؛ كشف التعميم الأول عن خطورة استخدام كبسولات “سوبر سليم جرين لين بودي” بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي مادة السيبوترامين التي تم سحبها من الاسواق في اكتوبر 2010م لتسببها في مشاكل قلبية وسكتات دماغية.

كما حذرت في تعميمها الثاني من خطورة استخدام كبسولات “جولدن ماكس بنك” بسبب احتوائها على مادة سيلانافيل والتي تسبب في انخفاض ضغط الدم قد يصل الى مستوى يشكل خطرا على المصابين بأمراض القلب والسكري وارتفاع نسبة الدهون.

وفي تعميم ثالث حذرت السلطات من استخدامات “سوبر هاند سينتيزر جل” بسبب احتوائه على مادة داي ايثنتول أمين الكيميائية الخطيرة والتي تعتبر مهيجة للجلد ولها آثار جانبية عند امتصاصها عبره.

وكانت الهيئة العليا للأدوية، حذرت في وقت سابق، من استخدام أدوية تحتوي على مواد سامة تستخدم في المستشفيات بينها مادة الايثانول.

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