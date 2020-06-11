شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تغلق 36 محل تجاري في صنعاء.. والسبب؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت ميليشيا الحوثي الأربعاء بمحافظة صنعاء 36 محلاً تجارياً وحرفياً وصيدلية بدعوى عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي فقد تم إغلاق 17 محلا في مديرية سنحان و5 في الحيمة الداخلية و1 في الحيمة الخارجية و6 في مناخة بحراز و6 في بني حشيش و2 في همدان.

وأفاد بعض ملاك هذه المحلات بأن ميليشيا الحوثي تتذرع بدعوى اجراءات فيروس كورونا الوقائية في حين أنها تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة خارج إطار النفقات السابقة مثل النظافة والزكاة والضرائب والمجهود الحربي.

وسبق أن أغلق ميليشيا الحوثي سوق شميلة التجاري بأكلمه في العاصمة صنعاء بعد رفض تجار السوق دفع المبالغ التي طلبتها منهم ميليشيا الحوثي.

وتستغل ميليشيا الحوثي هذه الجائحة لفرض أكبر قدر من المبالغ المالية على التجار في مناطق سيطرتها أو تهددهم بالاغلاق وسحب التراخيص منهم.