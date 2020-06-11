شكرا لبحثكم عن خبر تفشي فيروس كورونا بين نزلاء السجن المركزي بصنعاء "بيان" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة جماعة الحوثي المسلحة سرعة الكشف عن مصير أبنائها المختطفين المخفيين في سجونها بصنعاء بعد أن نقلتهم جماعة الحوثي من الحديدة.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها عصر اليوم بمدينة الحديدة أن وباء فايروس كوفيد-19 كورونا المستجد قد تفشى بين نزلاء السجن المركزي بصنعاء، من بينهم المختطف محمد واصل، الذي أصيب بكورونا وحالته حرجة، فيما بقية المعتقلين تزداد أوضاعهم صعوبة.

وفي بيان الوقفه قالت الرابطة أن الأمهات والأهالي يعيشون قلقا كبيرا وبالغاً على وضع أبنائهم الصحي والنفسي حيث لايسمح لهم بتلقي العلاج أو إسعافهم والإطمئنان على وضعهم وصحتهم.

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وحمل البيان جماعة الحوثي المسلحة سلامة المختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء وجميع السجون وطالبت بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالوقوف مع قضية المختطفين والمخفيين قسراً، فخطر كوفيد19 الذي أرعب العالم وصل خطره إلى المختطفين والمخفيين قسراً داخل السجون.

