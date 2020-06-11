شكرا لبحثكم عن خبر تعز: كلب يعتدي على 15 شخص والمستشفيات تعجز عن توفير مصل داء الكلب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان 15 شخص في مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز تعرضوا الى اعتداء بالعض من احد الكلاب الضالة بالمنطقة .

واضافت المصادر ان 15 شخص من بينهم اطفال تعرضوا للعض من كلب , وتم نقل المصابين إلى مستشفى خليفة .

واشارت المصادر الى ان الجهات الطبية لم تتمكن من العثور على مصل لداء الكلب في مدينة التربة عاصمة المديرية بأكملها.

واضافت انه تم العثور على 10 ابر فقط وهم بحاجة إلى 40 إبرة أخرى من مصل داء الكلب.

وتأتي هذه الحادثة نتيجة إنتشار الكلاب الضالة والمسعورة بمختلف مديريات المحافظة , في الوقت الذي يواجه مكتب الصحة في المحافظة من شحة وانعدام الأمصال الخاصة بداء الكلب وارتفاع أسعارها في الصيدليات الخارجية بشكل كبير.

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و باتت الكلاب الضالة تهدد العديد من المواطنين في العاصمة صنعاء وخاصة الأطفال والنساء , في ظل الاستهتار الذي تعيشه المليشيا الحوثية بسبب عدم قيامها بالقضاء على هذه الكلاب الضالة .

وداء الكلب هو مرض فيروسي يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الكلاب وينتقل منها إلى الإنسان عن طريق عضة الحيوان المصاب.

ويؤدي داء الكلب لوفاة الإنسان بمجرد ظهور الأعراض إلا في حال تلقيه الوقاية اللازمة ضد المرض.

الجدير ذكره أن الأعراض المبكرة لداء الكلب هي الشعور بالضيق، والصداع والحمى التي تتزايد لتتحول إلى ألم حاد، حركات عنيفة و تهيّج لا إرادي، والاكتئاب ورهاب الماء (أو الكلَب).

وعادة ما يكون السبب الرئيسي للوفاة هو قصور التنفس ويتسبب داء الكلب في وفاة خمس وخمسين ألف 55,000 شخص تقريباً في جميع أنحاء العالم .