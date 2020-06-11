شكرا لبحثكم عن خبر ردود أفعال اليمنيين تجاه قانون "الخمس" الذي أعلنته ميليشيا الحوثي (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار قانون ميليشيا الحوثية والذي يقضي بمنح الهاشميين نصيب الخمس من الزكاة ردة فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت من قبل اليمنيين.

وعبر اليمنيون عن غضبهم وسخريتهم من خلال منشواراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استحدث اليمنيون طريقة جديدة للسخرية من قانون الميليشيا وعقليتها الرجعية والصغيرة من خلال نشر صور تشير الى خصم الخمس في كل شيء كتعبير عن خطورة خطوة الميليشيا على بيقة الشعب.

وقد اجرت المليشيا الحوثية تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م والذي يمنحهم 20% " الخمس " لصالح السلاليين وفقا لتعديلات عام 2020م .

وبحسب التعديل الذي أجري على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م فقد أجريت عليها عدة تعديلات عام 2020م والتي جائت وفقا لمطالب زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي والتي حددها ب20 نقطة منها تعديل قانون الزكاة .

Advertisements