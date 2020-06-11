شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعطل الانترنت وتحجب تطبيقات التواصل بسبب ”مليونية المرتبات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الأربعاء، أن "مليونية المرتبات" دفعت مليشيا الحوثي الى تعطيل وحجب الانترنت.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن المليشيا عمدت بشكل مفاجيء إلى تعطيل خدمة الانترنت وحجب تطبيقات التواصل لدى معظم المشتركين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع الاعلان عن حملة تغريدات مليونية بشأن مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات.

يأتي ذلك بعد قيام مشرفي ومشايخ تابعين للمليشيا بتهديد اكاديميين وأساتذة جامعيين في اللحظات الاولى لإطلاق حملة التغريدات، التي تتواصل لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بصرف كافة رواتب الموظفين خصوصا بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.

حملة التغريدات، انطلقت في وقت تدخل فيه أزمة المرتبات منعطفاً جديداً في ظل تفشي وباءً كورونا المستجد كوفيد-19 وما خلفه من أثار نفسية ومادية على الموظفين الذين يعانون في الأصل منذ سنوات.

وجاءت الحملة بعد أيام من انعقاد مؤتمر المانحين لليمن في السعودية الذي عقد افتراضيا بالشراكة مع الأمم المتحدة التي توجهت إليها مطالبات بصرف المرتبات كأولوية لصرف الأموال المقدمة من المانحين.

ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.