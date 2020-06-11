شكرا لبحثكم عن خبر برلماني يكشف عن نشر الحوثيين مواد قانونية لم يتم التصويت عليها في مجلس نواب صنعاء ”غير الشرعي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد عضو مجلس النواب المنحل الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية بأن الأخيرة نشرت مواد قانونية لم يتم التصويت عليها في المجلس.

وقال النائب أحمد سيف حاشد بأن ميليشيا الحوثي قامت بـ "نشر فقرات ومواد "قانونية" مخالف لما تم التصويت عليه في قاعة مجلس نواب صنعاء"

وأضاف حاشد بأنه "لا يجوز تعديل ما تم التصويت عليه في القاعة لا من قبل رئيس المجلس، ولا من قبل الرئاسة،دون العودة للاعضاء والتصويت في القاعه"

وأكد حاشد بأن هذا يحدث فعلا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية "لدينا ما يثبت أن هذا يحدث الآن في صنعاء"

وقد اجرت المليشيا الحوثية تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م والذي يمنحهم 20% " الخمس " لصالح السلاليين وفقا لتعديلات عام 2020م .

وبحسب التعديل الذي أجري على اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة الصادر عام 1999م فقد أجريت عليها عدة تعديلات عام 2020م والتي جائت وفقا لمطالب زعيم المليشيا الحوثية عبد الملك الحوثي والتي حددها ب20 نقطة منها تعديل قانون الزكاة .

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وتضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة بتاريخ 29 أبريل 2020م من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين مهدي المشاط والتي تضمن (125) مادة تم التعديل فيها على المواد 46 و47 و48 في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية تحت إسم ما يجب في الركائز والمعادن والذي منح السلالة الحق في أخذ 20 % من المستخرجات والمعادن وجميع ما في باطن الأرض من ذهب وفضة ...الخ في إطار سعي المليشيا لنهب اليمنيين .

وشملت مصارف الخمس - وفق اللائحة الحوثية-حسب الأسهم التالية: سهم الله، ويصرف بنظر ولي الأمر الحوثي وسهم النبي، ويصرف لولي الأمر الحوثي وسهم (الخمس) لذي القربى، من بني هاشم.

وسهم اليتامى وبني هاشم وسهم المساكين وبني هاشم وسهم إبن السبيل وبني هاشم.