مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في بلدة الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم الخميس، القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بشكل هستيري.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون عيار 82 القرى السكنية ومزارع المواطنين بلدة الجبلية. وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل بشكل هستيري، مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين. وتشهد القرى السكنية ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية عمليات استهداف وقصف من مليشيات الحوثي بشكل يومي وبمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل صمت وتغاضي أممي مريب

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