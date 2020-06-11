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“يا قلب هذي هي“ أغنية حضرمية يطلقها الفنان سعيد بريك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

“يا قلب هذي هي“ أغنية حضرمية يطلقها الفنان سعيد بريك

الخليج 365 - خاص

أطلق الفنان الحضرمي الشاب، سعيد هادي بريك، أغنيته الجديدة “يا قلب هذي هي“، في سماء الأغنية الحضرمية.

 

يا قلب هذي هي“ من كلمات الشاعر، بدربن عقيل، وألحان الفنان القدير، محمدالفضلي "أبو أكرم"، وتوزيع موسيقي علي جمال السقاف.

 

كلمات الأغنية:

 

يا قلب هذي هي

لا تقول ما هي هي

هذي عبير المطر

واللون لون الزهر

يا نجم فوق الغيل

قلبي لوحده دليل

 

يا قلب هذي هي

شكك ما منه شي

تنكر طلوع القمر

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تجحد ليالي السمر

والأنس وقت المقيل

قلبي وحده دليل

 

يا قلب هذي هي

والوجه ذاك البهي

معاه يحلى السهر

ويزين قرع الوتر

حتى النسيم العليل

قلبي لوحده دليل

 

يا قلب هذي هي

يا زين ريحة هلي

كلما جزع او عبر

وألقى علينا النظر

ترقل رجيلي رقيل

قلبي  لوحده دليل

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