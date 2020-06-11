شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “يا قلب هذي هي“ أغنية حضرمية يطلقها الفنان سعيد بريك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 الخليج 365 - خاص أطلق الفنان الحضرمي الشاب، سعيد هادي بريك، أغنيته الجديدة “يا قلب هذي هي“، في سماء الأغنية الحضرمية.

“يا قلب هذي هي“ من كلمات الشاعر، بدربن عقيل، وألحان الفنان القدير، محمدالفضلي "أبو أكرم"، وتوزيع موسيقي علي جمال السقاف. كلمات الأغنية: يا قلب هذي هي لا تقول ما هي هي هذي عبير المطر واللون لون الزهر يا نجم فوق الغيل قلبي لوحده دليل يا قلب هذي هي شكك ما منه شي تنكر طلوع القمر Advertisements تجحد ليالي السمر والأنس وقت المقيل قلبي وحده دليل يا قلب هذي هي والوجه ذاك البهي معاه يحلى السهر ويزين قرع الوتر حتى النسيم العليل قلبي لوحده دليل يا قلب هذي هي يا زين ريحة هلي كلما جزع او عبر وألقى علينا النظر ترقل رجيلي رقيل قلبي لوحده دليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “يا قلب هذي هي“ أغنية حضرمية يطلقها الفنان سعيد بريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.