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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحياء سكنية جنوب حيس جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
تعرضت الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، للإستهداف من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بإتجاه الخط الرابط بين مديريتي حيس والخوخة، المكتض بحركة السير والمركبات مما تسببت بتوقف الحركة للمسافرين.
وأضافت المصادر ان المليشيات الحوثية أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على منطقة بيت مغاري غرب حيس.
وأكدت المصادر أن الإستهداف والقصف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين الذين طالهم القصف في مساكنهم وكذلك العابرين والمسافرين في خط الخوخة حيس.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني أو اعتبار لحرمة دماء المواطنين في ظل صمت وتخاذل أممي مخزٍ.
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