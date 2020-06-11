شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابة بكورونا لليوم السابع على التوالي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، وذلك لليوم السابع على التوالي ليستقر عدد المصابين بالفيروس عند 1087.
وقالت الوزارة في بيان أنها أجرت في الساعات الـ 24 الأخيرة 312 تحليلاً مخبرياً من بينها 23 تحليلاً في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 55891.
وأضافت أنه تم تسجيل 13 تحليلاً إيجابياً كلها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وصفر حالات إصابة جديدة ليستقر العدد الاجمالي للمصابين بهذا الفيروس على 1087 من بينها 983 حالة شفاء و49 حالة وفاة و55 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.
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