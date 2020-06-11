شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الانتقالي يصدر قرارا بتعيين مديرا لمديرية الحبيلين بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أصدر اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، أمس الأربعاء، القرار رقم 10 لسنة 2020.

Advertisements وقضت مادته الأولى بتعيين الأخ منير فضل عبدالله علي مديراً عاماً لمديرية الحبيلين بمحافظة لحج. وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي تعيين سابق

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