 منصة شباب وعي أول مؤسسة من حضرموت تستضيف سفراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقوم المجموعات التسعة" لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19، بتنفيذ منصة شباب وعي بعمل جلسات نقاشية و حوارية مع عدد من السفراء: سعادة السفيرة/ كارولا مولر.



سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن بعنوان "دور الشباب والمرأة في استكمال العملية السياسية الهادفة لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن" الأحد الموافق ٢٠٢٠.٦.١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرًا، ,سعادة السفير / مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه" الإثنين ٢٠٢٠.٦.١٥ الساعة ٤:٠٠ عصرًا سعادة السفير/ هانز جروندبرج سفير الاتحاد الاوربي لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه في اليمن" الخميس ٢٠٢٠.٦.١٨ الساعة ١:٣٠ ظهرًا.

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