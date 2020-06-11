خبير عسكري لــ"اليمن العربي":دور مارتن غريفيث سلبي جدا. وهذه متطلبات لحل الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

الشحات غريب

كشف الخبير بالشؤون العسكرية والتحليل السياسي العميد ركن "محمد بن يحيى جسار" أن أوضاع الناس باليمن بحالة سيئة جدا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف في حديث خاص لــ"الخليج 365"، بأنه لاتوجد مراكز حجر صحي مزودة بوسائل طبية ولو بنسبة 10% ولا علاجات متوفرة ولا أجهزة تنفس، مؤكداً بأن المواطنيين يعيشون في زعر، وليس هناك مصادر دخل تكفي غالبية الاسر وتجنبهم الخروج للوقاية من اصابة كورونا.

◄دور الأمم المتحدة

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كما أوضح جسار في حديثه بأن دور مارتن غريفيث سلبي جدا ومع مخالفات الحوثي لكل ما يتفق عليه ولاسيما اتفاقية ستوكهولم، كما أن مارتن لم يدين الطرف المخالف ولا لمرة واحدة، وكذلك تواطى منظمة الامم المتحدة مع الحوثي واضح كوضوح الشمس، لذلك فالملف اليمني لن يرى النور بهذا الاسلوب المتبع من قبل مندوب الامم المتحدة، والمراد من ذلك بقى الحوثي كطرف رئيسي.وايضا يراد الخروج من اهم مرجعيات الحل السلمي للازمة اليمنية.وذلك.بتجاوز القرار 2216.وهذا مالم تقبل به الشرعية.

◄حل الازمة اليمنية

وحول حل الازمة اليمنية قال بأنه يتطلب أولا تفوق الشرعية عالارض لتفرض تنفيذ مرجعيات الحل السلمي كمبادرة الخليج العربي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.والقرار 2216، وايضا توقيف الحرب مع الانتقالي الجنوبي وتنفيذ اتفاقية الرياض وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الحوثي والخروج من اتفاقية ستوكهولم اذا لم يتم الضغط بسرعة تنفيذها، بدون ذلك لا حل للازمة اليمنيةولا سيتوفر تفوق للشرعية عالارض، اذاما استمر الحرب مع الانتقالي والحوثي معا، فمسار الشرعية متعرج خلق تفكك للجبهة الداخلية.