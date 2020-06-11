شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فنان مصري شهير آثر هبوط مفاجئ ... " الأسم والصورة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان المصري محمود مسعود، عن عمر يناهز الـ67 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

من جهتها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان محمود مسعود، من خلال نعي بثته عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“.

وقالت صفحة النقابة: ”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية? وفاة الفنان الكبير محمود مسعود.. ?رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان“.

وأكدت مصادر طبية أن الفنان توفي داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية وسط القاهرة إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية ومعاناته من بعض الأمراض في الصدر.