شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: ليس الميسري ولا الجبواني...معين عبد الملك يتهم هذا الوزير البارز بالخيانة ويقف كل مستحقاته..شاهد بالصورة كيف كانت ردة فعل الوزير ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليس الميسري ولا الجبواني...معين عبد الملك يتهم هذا الوزير البارز بالخيانة ويقف كل مستحقاته..شاهد بالصورة كيف كانت ردة فعل الوزير ( صورة )

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