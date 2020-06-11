شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يوجه بزيادة السعة السريرية لمركز الحميات بمستشفى عيديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،بزيادة السعة السريرية بمركز الحميات بمستشفى عيديد بمديرية تريم.



ودعا وكيل المحافظة المساعد خلال زيارته ،اليوم، للمركز ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام ، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الخير للمساهمة في توفير احتياجات المركز الضرورية والعاجلة ومساندة السلطات المحلية في ظل هذه الفترة الحرجة..مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي والعاملين بالمركز لخدمة المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يوجه بزيادة السعة السريرية لمركز الحميات بمستشفى عيديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.