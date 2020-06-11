أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 11 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

نشرة أسعار العملات من "الخليج 365" لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/485155/ "الصحة المركزية" بسيئون تكذب ادعاءات مكتب تجارة مارب بشأن أحد مصانع المياه https://www.elyamnelaraby.com/485172/ القميري: شائعات الحوثي تؤكد قرب زواله https://www.elyamnelaraby.com/485183/ محافظ الحديدة يلتقي مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز والساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/485184/ Advertisements لجنة طوارئ تعز تقر عددا من الإجراءات في إطار مواجهة وباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/485185/ ضبط أكثر من 2 طن من المواد المنتهية في عتق https://www.elyamnelaraby.com/485186/ الارياني يحمل مليشيا الحوثي المسؤولية سلامة كافة الأسرى والمختطفين https://www.elyamnelaraby.com/485189/ الحزب الجمهوري يوصي الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية https://www.elyamnelaraby.com/485199/ تعرف على حجم الأضرار التي خلفها المنخفض المداري في حضرموت وكلفة الإصلاحات https://www.elyamnelaraby.com/485201/

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