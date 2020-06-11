الحزب الجمهوري يوصي الإدارة الأمريكية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أوصت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي بتصنيف ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، جماعة إرهابية لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني.



جاء ذلك في توصيات اقترحتها اللجنة لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسماً كبيراً من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وفصّلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة ومواجهة تهديدات إيران.

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واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس، دونالد ترمب، لملف إيران باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية تعطي "نتائج حقيقية"، موصيةً بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بسبب خرقها للاتفاق النووي.

وشددت اللجنة الجمهورية على أنه يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية" أيضاً.

ودعت كذلك إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.

وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.

وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منها المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد