شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط أكثر من 2 طن من المواد المنتهية في عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020 Advertisements الخليج 365 - شبوة ضبطت ادارة بلديات شبوة، اكثر من اثنين طن من المواد المتنوعة منتهية الصلاحية بمدينة عتق.

وأوضح مدير الادارة المهندس نبيل عيسى ان المواد التي تم ضبطها تشمل اجبان وحلويات ومعلبات ومشروبات غازية.. مؤكدا مواصلة فرق التفتيش لعملها اليومي في البحث والتقصي عن السلع المنتهية الصلاحية.

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