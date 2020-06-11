لجنة طوارئ تعز تقر عددا من الإجراءات في إطار مواجهة وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز خلال اجتماعها برئاسة وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية نائب رئيس لجنة الطوارئ في تعز الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، عددا من الإجراءات ضمن خطة العمل المشتركة والتنسيق بين المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة وباء كورونا.



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كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي شملت تحديد مركز في مستشفى الثورة العام لفرز وعزل المصابين والمشتبهين بالوباء، وتوفير كل الاحتياجات والإمكانات اللازمة، وقيام المستشفيات الحكومية والخاصة بتجهيز غرف فرز وعزل للحالات الواصلة إليها سواء في مخيمات أو غرف داخل المستشفى حسب إمكاناتها، وتوفير أدوات السلامة للكادر الصحي العامل فيها والتعامل مع كل الحالات بحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة وقيام مكتب الصحة بتوفير احتياجاتها وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد الاجتماع على استمرارية عقد اللقاءات والاجتماعات مع مدراء المستشفيات بشكل أسبوعي لتعزيز مستوى التنسيق والوقوف على تطورات الوضع، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لكل ما يستجد بشأن الوباء في تعز، وشدد على الاستمرار بتنفيذ الإجراءات الوقائية وإلزام الجهات المعنية بمضاعفة الجهود في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات لجنة الطوارئ.

وشدد الحاضرون على الاهتمام بالتوعية الصحية وتفعيل دور الإعلام والتثقيف الصحي بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالوباء، وقيام كل المكاتب التنفيذية بمحافظة تعز ذات العلاقة بدورها بنشر الوعي والثقافة الصحية والتنبيه بمخاطر فيروس كورونا