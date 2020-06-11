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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يلتقي مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز والساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
الخليج 365 - الحديدة
ناقش محافظ محافظة الحديدة، الدكتور، الحسن طاهر، الأربعاء، مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعز والساحل الغربي، عمر نسيم خان، الأوضاع الإنسانية في المحافظة وسبل تعزيز العمل المشترك بين السلطة المحلية والصليب الأحمر.
وفي اللقاء، ثمن محافظ الحديدة جهود الصليب الأحمر وإسهاماته في تخفيف معاناة النازحين من خلال تقديم خمسة آلاف سلة غذائية للنازحين في الدريهمي الشهر الماضي.
بدوره، أشار عمر خان إلى استعداد الصليب الأحمر خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من المشاريع في جوانب مختلفة ومن أهمها في مجال الصحة والأمن الغذائي بالمديريات المحررة بالمحافظة.
حضر اللقاء مدير شرطة الحديدة، العميد نجيب ورق .
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