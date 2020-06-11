ورد للتو | ”جواس“ يصل الى جبهة ابين المشتعلة بالحرب بين “الانتقالي” و”الشرعية” ..ويعلن “رسيما“ تأييده لهذا الطرف  "من الطرف الذي انضم الية"

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عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٣ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قام القيادي العسكري اللواء ثابت مثنى جواس بزيارة الى جبهة محافظة ابين في منطقة الطرية. واطلع اللواء جواس على سير المعارك في الجبهة والتقى قيادتها والجنود المرابطين . وتخوض قوات المجلس الانتقالي وقوات الشرعية معارك عنيفة منذ شهر دون اي تقدم على الاخر كما شهدت الجبهة خسائر كبيرة للطرفين بينها قيادات رفيعة قتلت خلال المعارك.

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