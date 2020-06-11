شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل | السلطات السعودية تسمح بخرج الأطفال دون سن الخامسة عشر وقت منع التجوال ولكن بهذه الشروط..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أوضح السلطات السعودية عبر تطبيق توكلنا المُعتمد من وزارة الصحة السعودية لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا؛ أن خروج الأطفال الأقل من 15 سنة دون تصريح، خلال فترة منع التجول؛ يستلزم 3 شروط؛ هي: أن يكون مع قريب من الدرجة الأولى، وأن يكون مع قريبه تصريح، بجانب وجود ما يثبت القرابة.

جاء ذلك ردًّا من التطبيق على استفسار أحد المواطنين قال فيه: سلام عليكم.. طلبت تصريح تموين طارئ من توكلنا ومعي مرافق يشمله التصريح؛ علمًا بأنه ابني وعمره 15 سنة.

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وأجاب التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلًا: كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق (توكلنا)، ويجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية.

وأضاف التطبيق: ومن عمره أقل من 15 سنة عند الضرورة، يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري) مع قريب بشرط أن يكون القريب أبًا/أمًّا أو جدًّا/جدة أو أخًا/أختًا أو عمًّا/عمة أو خالًا/خالةً، ووجود تصريح للقريب وما يثبت القرابة أثناء الخروج مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.. نتمنى لك دوام الصحة والعافية.

توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة السعودية ؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.