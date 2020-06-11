شكرا لقرائتكم خبر عن المغرد الشهير “مجتهد” يفاجئ الجميع وينشر مفاجاة خطيره أول اعتراف ”رسمي سعودي“ بالتعاون مع “إسرائيل“.. تغريدة فضحت ما يخفيه ولي العهد ابن سلمان واحرجت ”الديوان الملكي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

مجتهد يفاجئ الجميع وينشر مفاجاة خطيره أول اعتراف رسمي سعودي بالتعاون مع إسرائيل.. تغريدة فضحت ما يخفيه ابن سلمان واحرجت الديوان الملكي أثارت تغريدة نشرها حساب تابع للسفارة السعودية في واشنطن يتعلق بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تؤكد وجود علاقات سعودية إسرائيلية على الرغم من النفي المتكرر من جانب المملكة.

ونشر حساب ” Arabia now ” التابع للسفارة السعودية تغريدة، أعلن فيها موافقة مجلس الوزراء السعودي على تعميد شركة “تشيك بوينت” الإسرائيلية على استلام مهمة نظم المعلومات في مشروع نيوم الذي يخطط له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. “مجتهد” المغرد السعودي الشهير قال إن هذا الاعلان الذي قام به الحساب سيلحقه قريباً “إعلانات رسمية” من جهات أكثر تمثيلاً للسلطات السعودية.