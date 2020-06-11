شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل وخطير مليشيات الانتقالي الجنوبي «تتحدى» المملكة السعودية وتصدر قراراً مفاجئ ومصيرياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في انقلاب جديد للمجلس الانتقالي على اتفاق الرياض إصدرت ما تسمي الادارة الذاتية للجنوب قرار بتعيين مدير عام لمديرية الحبيلين بمحافظة لحج. وحسب الوثيقة الصادرة عن المجلس الانتقالي اصدر احمد سعيد بن بريك القرار رقم 10 لسنة 2020، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ منير فضل عبدالله علي مديراً عاماً لمديرية الحبيلين بمحافظة لحج. وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي تعيين سابق.

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