شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل وفي غاية الخطورة ... ”فيصل القاسم“ يتنبأ بسقوط “رئيس عربي” جديد بطريقة غير متوقعة .. شاهد من يكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ١١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٢ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

توقع المذيع في قناة الجزيرة، الدكتور فيصل القاسم، قرب موعد سقوط رئيس عربي خلال الفترة القليلة القادمة.

ورأى القاسم أن موعد النهاية لبشار الأسد على رئاسة النظام في سوريا ستكون حين يستدعيه الرئيس الروسي بوتين إلى موسكو.. لكنه قال ليس لديه أي معلومات عن الموعد.

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يأتي ذلك، بالتزامن مع نشر تقارير روسية تتحدث عن قرب تخلي موسكو عن بشار الأسد.

وعلى حسابه على تويتر، كتب القاسم: " خذوا مني ولا تصدقوا...في اللحظة التي يستدعي فيها بوتين بشار الأسد إلى موسكو في المرة القادمة...لا بأس أن تفرحوا كثيراً..وعلى مسؤوليتي...لكن بصراحة لا تسألوني متى سيستدعي بوتن بشار ...ليس لدي أي معلومات".

وأضاف: إذا كان بشار الأسد يعتقد ان السوريين ينظرون الى حملته ضد رامي مخلوف على أنها محاربة فساد، فهو كُر.السوريون كلهم مؤيدين ومعارضين ينظرون الى صراعك وصرع زوجتك مع رامي على انه ببساطة صراع بين لصوص على المسروقات،على مبدأ: ما شفناهم وهم يسرقون لكن شفناهم وهم يتقاتلون على السرقات.